Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

6.55 Uhr: Kurz vor 7 Uhr und wie erwartet wird der Verkehr dichter. Zu ersten Verzögerungen kommt es auf der B29 bei Essingen in beiden Richtungen und vor Mögglingen vor allem in Richtung Stuttgart. Auf der A7 und B19 im Ostalbkreis ist alles im grünen Bereich.

6.45 Uhr: Das Wetter: Der Montag startet schön, zum Faschingsausklang am Dienstag wird's sehr windig.

6.25 Uhr: Was für ein Drama heute Morgen bei der Oscar-Verleihung! Zuerst wird "La La Land" als Bester Film ausgerufen, die Filmcrew hält die Dankesrede. Doch Laudator Warren Beatty hat offensichtlich den falschen Film ausgerufen - bester Film ist "Moonlight". Große Verwirrung in Hollywood. Möglicherweise wurden die Umschläge vertauscht. "La La Land" gewinnt mit sechs Trophäen an diesem Morgen wie erwartet die meisten Oscars - nicht allerdings den wichtigsten. Der geht - nach der Korrektur - an "Moonlight", der insgesamt drei Oscars gewinnt. Der deutsche Beitrag "Toni Erdmann" geht allerdings leer aus.

6.20 Uhr: Eine frühmorgendliche Baustelle in Aalen zwischen Ziegelstraße und Hirschbachstraße behindert aktuell den Verkehr.

6.15 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Tobias Dambacher fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.