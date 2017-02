Drei Einbrüche in Aalen

. Drei Einbrüche meldet die Polizei am Montagmorgen:

1. Ohne Beute musste ein Einbrecher nach einem Einbruch in eine Bäckereifiliale am Markplatz wieder abziehen. Am frühen Montagmorgen bemerkte ein Lieferant, dass die Eingangstüre aufgehebelt worden war. Im Verkaufsraum hatte der Täter eine Ladenkasse aufgemacht, in welcher sich aber kein Geld befand. Sachdienliche Hinweise zum Einbruch, der vermutlich in der Nacht zum Montag stattfand, nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon (07361) 5240 entgegen.

2. Am Montagmorgen löste der Alarm eines Elektrofachmarktes in der Carl-Zeiss-Straße aus. Beamte des Aalener Polizeireviers, die kurz nach ein Uhr alarmiert wurden, waren wenig später vor Ort. Dort stellten sie fest, dass die Einbrecher eine Scheibe der Automatik-Schiebetüre eingeschlagen hatten, als der Alarm losging. Die Polizei geht in ihrem Bericht davon aus, dass es sich um zwei Täter handelte, die nach dem Alarm zunächst zu Fuß flüchteten. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Ergebnis. Die Polizei in Aalen nimmt unter Telefon (07361) 5240 Hinweise und Beobachtungen entgegen. dabei ist jede Beobachtung von Personen und Fahrzeugen von Interesse, die um die Tatzeit herum im dortigen Gewerbegebiet gemacht wurde.

3. Unbekannte richteten einen Sachschaden von rund 500 Euro an, als sie die Türe der Cafeteria einer Firma in der Turnstraße aufbrachen. Der Sicherheitsdienst bemerkte die beschädigte Türe gegen 0.45 Uhr.

Ob die Täter etwas entwendet haben, kann erst am Montagmorgen festgestellt werden. Auch hierzu werden entsprechende Beobachtungen durch die Polizei in Aalen entgegen genommen.