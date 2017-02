Einbruch Viele Sportsachen gestohlen

Heidenheim. In den Stäffeleswiesen bohrten Einbrecher in der Nacht auf Samstag die Tür einer Sportfirma auf. Sie nahmen Taschen aus einer Auslage und verstauten darin Sportkleidung. Der Wert der Beute beläuft sich auf einige tausend Euro. In der Wilhelmstraße hebelten Einbrecher am Sonntag die Tür eines Ladens auf und nahmen Geld aus einer Kasse. Außerdem nahmen sie Blumen aus einer Auslage. Diese warfen sie auf den Gehweg.

