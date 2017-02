Space-Party beim TSV Fasching Westhausens Festhalle wird zum Raumfahrtzentrum.

Gut besucht war die Turnhalle in Westhausen. Foto: privat

Westhausen. „Space-Party“ war diesmal das Motto der Faschingsparty des TSV Westhausen an Faschingssamstag. Die Turn- und Festhalle war in ein Raumfahrtzentrum verwandelt worden. Die meist jungen Erwachsenen tummelten sich und vergnügten sich in diesem Rahmen bei aktuellen Schlagern und bekannten Hits aus den letzten Jahren, die vom Team Trouble präsentiert wurden. Gegen Mitternacht marschierten dann noch die RCV-Russgugga ein und brachten mit ihrer Guggenmusik die Halle so richtig zum Kochen. So wurde bis in den Sonntagmorgen hinein gefeiert.

