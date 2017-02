Einbrecher erschrickt Seniorenheim-Bewohner Eindringling in der Nacht in Aalener Seniorenwohnheim

Aalen. Wohl über die Feuerleiter gelangte ein Dieb am frühen Dienstagmorgen in ein Seniorenwohnheim in der Stuttgarter Straße. Kurz nach fünf Uhr wachte ein Zimmerbewohner auf, weil ein fremder Mann in seinem Zimmer war. Als er den Mann ansprach, verschwand dieser, so die Polizei. Die daraufhin verständigte Polizei erschien Minuten später und durchsuchte das Gebäude, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Unbekannte noch im Gebäude aufhielt. Wie die anschließenden polizeilichen Ermittlungen ergaben, wurden durch den Unbekannten bis zu seiner Entdeckung bereits mehrere Diebstähle begangen. Wer um die Tatzeit herum, zwischen 4 Uhr und 5.30 Uhr, Beobachtungen gemacht hat, die mit dem geschilderten Geschehen zusammenhängen können, wird gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter Telefon (07361) 5240 zu melden.

