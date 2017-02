Schmierer verursachen hohen Schaden Die Polizei bittet um Hinweise

Aalen. Auf rund 3000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, den unbekannte Schmierer verursachten, als sie in der Brandenburger Straße, dem Johann-Gottfried-Spießhofer-Ring und im Bereich der Einmündung Sudetenstraße / Thüringer Straße Gebäudefassaden mit schwarzer Farbe besprühten. Die Farbschmierereien wurden am Montagnachmittag angezeigt, entstanden aber wohl zumindest zum Teil bereits im Verlauf der letzten Wochen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Telefon (07361) 5240.

