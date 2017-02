Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturmböen Oberhalb von 600 Metern ab dem Nachmittag bis zu 80 km/h möglich







Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor Sturm- und Windböen für den Ostalbkreis herausgegeben. Sie gilt von Dienstag, 28. Februar, bis Mittwoch, 1. März, 10 Uhr. Oberhalb von 600 Metern muss mit Sturmböen zwischen 65 und 80 Stundenkilometern gerechnet werden. In niedrigeren Lagen sind laut Wetterdienst Windböen bis 60 km/h, in exponierten Lagen auch Sturmböen bis 75 km/h möglich. An mehreren Orten im Ostalbkreis sind an diesem Nachmittag große Faschingsumzüge geplant, unter anderem in Schwäbisch Gmünd, Ellwangen und Neresheim.

