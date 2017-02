Narren nehmen das Ellwanger Rathaus ein Der Umzug beginnt am Faschingsdienstag um 14 Uhr











Die beiden Leitwölfe Volker Grab und Karl Hilsenbek (noch mit dem Rathausschlüssel in der Hand) tanzen mit der Krähengarde vom FCV. Fotos: ks

Noch hat der Oberbürgermeister (links) im Gespräch mit NaPo-Chef Joschi Ziegler gut lachen.

Karl Hilsenbek und die Krähengarde.

Oberbürgermeister Karl Hilsenbek am Pranger.

Rathausmitarbeiter klagen ihre Chefs an.

Die Narren führen den Leitwolf zum Fuchseck, wo der Pranger steht.

Ellwangen. Die Narrenpolizei (NaPo) und Aktive vom Fastnachts-Club Virngrundkrähen (FCV) haben am Dienstag das Rathaus gestürmt. Oberbürgermeister Karl Hilsenbek und Bürgermeister Volker Grab, verkleidet als Leitwölfe, wurden abgesetzt und an den Pranger am Fuchseck gestellt. Angeklagt waren in diesem Jahr außerdem PG-Schulleiter Hans-Bernd Hirschmiller, Xaver Weber von der Kreissparkasse, das "Goischtle vom Spital" (Maria Ohrnberger) und FCV-Präsident Jürgen Fünfgelder. Am Dienstag um 14 Uhr beginnt der Faschingsumzug durch Ellwangen. ks

