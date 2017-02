Vier Männer bei Arbeit verletzt

Unfall Verpuffung an einer Maschine in einer Firma in Unterkochen - ein Mann erleidet schwere Verbrennungen.

Wie die Polizei berichtet, wurden bei einem Arbeitsunfall in einem Betrieb auf der Friedensinsel am Dienstagvormittag vier Arbeiter verletzt. Nach den ersten Erkenntnissen kam es gegen 10.40 Uhr in einer Härtermaschine zu einer Verpuffung. Dabei wurden vier Arbeiter, die sich im dortigen Bereich aufhielten, verletzt. Die Verletzten wurden von drei Rettungswagenbesatzungen und einem Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert. Drei der vier Verletzten erlitten demnach wohl eher leichte Verletzungen, ein 52-jähriger Mann trug mit Verbrennungen zweiten Grades schwere Verletzungen davon. An der Maschine entstand wohl erheblicher Schaden, weitere Gegenstände oder das Gebäude bleiben unbeschädigt.

Die Polizei Oberkochen hat die ersten Ermittlungen eingeleitet und wird zusammen mit der zuständigen Berufsgenossenschaft die Ermittlungen zu Unfallursache betreiben, sobald der Härterofen abgekühlt ist, so doe Polizei.