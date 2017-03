Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Leidet der Heidenheimer Einzelhandel unter den zu starken Schloss-Arkaden, die mit einem Dach abgeschlossen sind? Das meint der Aalener Citymanager Reinhard Skusa in einem Bericht der "Heidenheimer Zeitung".

6.15 Uhr: Der Start in den März fällt ungemütlich aus, meldet unser Wettermann Tim Abramowski mit Video in seinem Wetter-Blog.

6.10 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist es noch recht ruhig. Auch die Bahn meldet in Richtung Stuttgart und Ulm keine Ausfälle.

6.07 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Tobias Dambacher und Philipp Zettler fassen alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.