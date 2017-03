Skusa: Heidenheimer Einzelhandel leidet unter zu starken Schloss-Arkaden In der Heidenheimer Zeitung sieht er ein Einkaufszentrum mit Dach kritisch

Die Schloss-Arkaden in Heidenheim haben ein Dach. Foto: Archiv

Heidenheim. Sind die Schloss-Arkaden in Heidenheim der Grund für die vielen Leerstände in der Innenstadt dort? Das findet zumindest der Aalener Citymanager Reinhard Skusa in der "Heidenheimer Zeitung". Wie die "HZ" meldet, sieht Skusa ein abgeschlossenes Einkaufscenter, wie die Schloss-Arkaden mit einem Dach, kritisch. Seine Einschätzung wird dagegen von den Heidenheimern nicht geteilt. Unter anderem zitiert die "HZ" Oberbürgermeister Bernhard Ilg: „Die Aussagen von Herrn Skusa lenken von eigenen Problemen ab.“ Skusa nimmt in seiner Aussage Bezug auf die Diskussion in Aalen, bei der sich viele Kunden ein Dach auf dem Mercatura wünschen.

