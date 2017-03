Auspuff kaputt - 19-Jähriger stirbt in seinem Auto Tragischer Unfall mit Kohlenmonoxid-Vergiftung in Hohenaltheim bei Nördlingen

Hohenaltheim. Ein 19-jähriger Mann ist in Hohenaltheim in seinem Auto an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Laut Polizei handelt es sich dabei um einen tragischen Unfall. Die Ermittler haben herausgefunden, dass das Auspuffrohr nahezu komplett gerissen war. Der Riss befand sich laut Bericht unter den Lüftungsschlitzen. Somit wurden die Abgase direkt in das Innere des Wagens gezogen, sobald die Lüftung lief und das Auto sich nicht bewegte. So kam es laut Polizei zu der Vergiftung. Die Kriminalpolizei Dillingen schließt einen Suizid und eine Manipulation durch Unbekannte aus.

