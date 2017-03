Fähnchen signalisieren Hundekot







Anwohneraktion Ein Fähnchenmeer von Absperrbändern kennzeichnet an die 50 Hundehaufen, welche die Vierbeiner auf einer Wegstrecke von 25 Metern in der Schradenbergstraße in Hofherrnweiler hinterlassen haben. Mit dem Aufstellen der Fähnchen wollten Anwohner auf diesen Missstand aufmerksam machen, der erst bei der Schneeschmelze sichtbar wurde. Text/Foto: ban

