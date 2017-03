Rangelei mit Körperverletzung Die Polizei stellte bei den Männern ein Messer und Pfefferspray sicher.

Aalen. Am frühen Mittwochmorgen kam es im Vorraum einer Bank beim Bahnhof kurz nach 1 Uhr zu einer Rangelei zwischen zwei 24 und 36 Jahre alten Männern. Der Jüngere erhielt dabei wohl einen Schlag gegen den Kopf, worauf er seinen Kontrahenten zu Boden stieß. Dieser nahm den Rucksack des 24-Jährigen und verließ die Örtlichkeit, dabei soll er ein Messer in die Hand genommen haben. Vor der Bank legte der 36-Jährige den Rucksack wieder ab und ging davon. Die alarmierte Polizei des Aalener Reviers traf beide Männer an. Bei der Durchsuchung des betrunkenen 36-Jährigen wurden ein Messer und ein Pfeffer-Spray aufgefunden, die beide beschlagnahmt wurden.

