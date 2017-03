Einbruch in Wohnhaus während Faschingsveranstaltung In Waldhausen wurde eine Wohnung von Unbekannten durchsucht.

Symbolbild

Aalen-Waldhausen. Eine unangenehme Überraschung erwartete eine Familie am Dienstagabend, als sie gegen 23 Uhr von einer Faschingsveranstaltung nach Hause zurückkehrte. Unbekannte waren während ihrer Abwesenheit in das Wohnhaus im Süden des Wohngebietes Grießfeld eingebrochen und hatten die Räumlichkeiten durchsucht. Der Einbruch ereignete sich zwischen 17.30 Uhr und 23 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Aalen unter Telefon (07361) 5240 entgegen.

