Taschendiebstahl verhindert und Beutelager gefunden In Ellwangen verhaftete die Polizei einen Taschendieb und entdeckte dessen Beute in einem Bahnschließfach.

Symbolbild

Ellwangen. Am Dienstagabend versuchte ein 26-jähriger Mann, aus der Umhängetasche einer 27-Jährigen, die sich gegen 19 Uhr im Bereich Marktstraße aufhielt, Gegenstände zu entwenden. Die Frau bemerkte den Diebstahlsversuch und griff nach ihrer Tasche. In der Folge wurde der 26-Jährige von Kräften der Bereitschaftspolizei vorläufig festgenommen und durchsucht. Dabei fanden die Beamten einen Schließfachschlüssel vom Bahnhof Ellwangen. In dem dazugehörigen Fach konnten rund 20 neuwertige Jeans vorgefunden werden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei durchweg um Diebesgut handelt, muss die Jeans aber noch den Besitzern zuordnen. Der 26-Jährige musste auf Anordnung einer Bereitschaftsrichterin die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Die polizeilichen Ermittlungen werden am Folgetag fortgeführt.

