Rocker mit Motorsäge in der Disko

Es soll nicht der erste Vorfall dieser Art gewesen sein, berichtet die Heidenheimer Zeitung, doch werde das von Seiten der Polizei nicht bestätigt. So wie die Sicherheitskräfte allgemein recht wenig darüber preisgeben, was derzeit in der Heidenheimer Szene der rockerähnlichen Gruppierungen so vor sich geht.

Erst auf Nachfrage wird von der Pressestelle des Ulmer Polizeipräsidiums bestätigt, dass es am vergangenen Wochenende erneut einen Auftritt einer dieser Vereinigungen in der Innenstadt gegeben hat.

Nach Recherchen der Heidenheimer Zeitung tauchte in der Nacht zum Sonntag, kurz nach Mitternacht, eine Gruppe, bestehend aus bis zu 15 Mann, in der Diskothek Brenzclub in der Olgastraße auf – mit einer Motorsäge. Augenzeugenberichten zufolge handelte es sich dabei um Mitglieder der „United Tribuns“.

In der Disco hätten sie sich eine Weile aufgehalten und zahlreiche Gäste in Angst versetzt. Die hinzugerufene Polizei war mit mehreren Streifen vor Ort, nahm Personalien auf und erteilte der Pressestelle zufolge einen Platzverweis. Im Rahmen des Einsatzes soll auch ein Polizeiauto beschädigt worden sein.

Ob bei dem Vorfall jemand verletzt wurde, ist nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern weiter an. Von der Polizei wird weder bestätigt noch dementiert, dass es sich bei dem anscheinend recht martialischen Auftritt um eine Machtdemonstration im Rahmen von Revierkämpfen unter Gangs gehandelt hat.