Lastwagen kippt um Landesstraße zwischen Röhlingen und Zöbingen ist noch bis zum Abend blockiert

Symbolfoto:

Ellwangen-Röhlingen. Zwischen Röhlingen und Zöbingen ist ein Lastwagen umgekippt. Das teilt die Polizei mit. Die Landesstraße 1060 Röhlingen-Zöbingen ist blockiert. Am Mittwoch gegen 13 Uhr kam es zu dem Verkehrsunfall zwischen einem Muldenkipper und einem Auto. Der 63-jährige Fahrer des Autos überquerte aus Richtung Dettenroden kommend die L1060 und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 60-jährigen Lastwagenfahrers, der in Richtung Röhlingen fuhr. Beim Zusammenstoß kippte der Kieslaster zur Seite. Der geladene Schotter verteilte sich teils auf der Fahrbahn, teils im angrenzenden Grünbereich. Die Fahrbahn wurde deshalb komplett gesperrt. Sowohl der Unfallverursacher als auch der Lastwagenfahrer wurden aufgrund erlittener Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von circa 90 000 Euro. Die Fahrbahn wurde über eine Strecke von etwa 60 Metern beschädigt. Aufgrund der erheblichen Schadenslage vor Ort ist damit zu rechnen, dass die Sperrung bis zum Abend bestehen bleibt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

