Als die coole Socke nervös war

or dem Einzelwettbewerb in Lahti hat sie gedacht, dass sie im Mixed aus der Mannschaft fliegt. Wenige Tage später war sie Doppel-Weltmeisterin. Zum zweiten Mal bereits. „Coole Socke“, sagt Freundin Eleni Scholze. „Wenn es nicht geklappt hätte, wäre die Welt auch nicht untergegangen“, sagt Carina Vogt (25) im Interview.

Frau Vogt, vermutlich können Sie die Frage nicht mehr hören...

Vogt: Welche meinen Sie?

Was machen Sie bei Großveranstaltungen anders als die Konkurrenz?

Tatsache ist, dass ich vor Großereignissen athletisch immer deutlich zulege. Und bei den Wettbewerben lasse ich mich durch nichts aus der Ruhe bringen. Klar, eine Weltmeisterschaft ist auch beim zweiten oder dritten Mal etwas Außergewöhnliches. Aber ich kann bei den Sprüngen nichts anderes machen als im Weltcup.

Ihnen wird immer diese unglaubliche Coolness nachgesagt.

Glauben Sie mir: Die Tage zuvor war ich sehr nervös. Auch, weil es bei mir nicht so gut lief. Dann bin ich am Wettkampftag zur Schanze gefahren, und alles war weg. Ich habe den Fokus nur noch aufs Skispringen gelegt und nicht auf die WM.

Wann genau lief es nicht gut?

Im Vorfeld der WM haben wir versucht, alles rauszuholen. Als dann auch die Vorbereitung in Oberstdorf richtig gut lief, war ich mir ziemlich sicher, dass die WM gut wird. Vor Ort war dann alles anders. Im offiziellen Training ging plötzlich gar nichts mehr. Wir haben uns Gedanken gemacht, woran das liegen könnte, und wir haben den entscheidenden Punkt gefunden.

Welcher war das?

Ich musste für diese Schanze meine Standhöhe auf dem Ski verändern.

Haben Sie damit rechnen können, dass Sie dann Gold gewinnen?

Nein, ich war nach dem zweiten Sprung auch einfach nur glücklich, dass es eine Medaille ist.

Was waren Ihre ersten Gedanken, als am Ende wieder die „1“ auf der Anzeigetafel aufleuchtete?

Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber ich habe gefühlte 800 Mal gesagt: „Das gibt’s doch nicht ...“

Standen Sie angesichts Ihrer vorigen Erfolge nicht mehr so unter Druck?

Ich habe mir keine großen Gedanken darüber gemacht, was denn dabei rauskommen könnte. Wenn es nicht geklappt hätte, wäre die Welt auch nicht untergegangen. Vielleicht ist es diese Einstellung, die es ausmacht.

Wären Sie mit Silber oder Bronze genauso zufrieden gewesen?

Auf jeden Fall. Wenn man bei einem Großereignis eine Medaille holt, ist die Farbe dieser Medaille nicht immer entscheidend.

Zwei Tage später hat Deutschland im Mixed die Konkurrenz deklassiert.

Das war so definitiv nicht zu erwarten, denn Österreich hatte ein richtig starkes Team aufgestellt. Aber man muss auch fairerweise sagen, dass die Windverhältnisse ständig wechselten. Wir hatten auch das nötige Glück an diesem Tag. Dann sind wir auch ziemlich gut in den Wettkampf gestartet. Danach war es natürlich einfacher.

„Ziemlich gut“ ist gewaltig untertrieben. Die japanische Überfliegerin Sara Takanashi ist 90,0 Meter weit gesprungen, Sie danach unglaubliche acht Meter weiter.

Das habe ich erst mitbekommen, als ich mich unten wieder umgezogen habe. Ich muss zugeben, dass ich mir das selbst nicht zugetraut hatte.

Bundestrainer Andreas Bauer sprach hinterher vom perfekten Sprung.

Ich weiß nicht, ob es den überhaupt gibt. Es gibt an jedem Sprung etwas auszusetzen. Wobei dieser schon einer meiner besten war.

War es sogar der Beste?

Keine Ahnung. Auch hier muss ich sagen, dass ich keinen Rückenwind hatte. Sara dagegen schon. Mit anderen Windverhältnissen hätte auch sie einen anderen Sprung rausgehauen.

Wann war Ihnen im Teamwettbewerb klar, dass es Gold wird?

Erst ganz zum Schluss. Wenn beim Teamwettbewerb einer stürzt, ist es vorbei. Bei Svenja Würth war es dann auch kritisch. Es ist immer ein kurzer Schock, wenn jemand mit der Landung kämpft. Aber sie hat es sehr gut gemacht.

Waren Sie überrascht, dass der Bundestrainer Svenja Würth statt der im Weltcup besserplatzierten Katharina Althaus nominiert hat?

Nein, weil es anhand der Listen der WM klar war. Ehrlich gesagt habe ich vor dem Einzel gedacht, dass ich aus der Mannschaft fliege, weil meine Leistungen im Training so schlecht waren.

Die Frauen haben bei der WM zweimal die Chance auf Medaillen, die Männer haben zusätzlich noch das Einzel auf der Großschanze sowie den Mannschaftswettbewerb.

Wir haben darüber schon mit dem IOC-Präsidenten Thomas Bach geredet, und die Gespräche waren sehr positiv. Ich hoffe jetzt wirklich, dass diese Maschinerie angeschmissen wird. Wir Frauen haben im Mixed jedenfalls unser bislang bestes Skispringen gezeigt und bei den Weiten gab es kaum noch Unterschiede zu den Männern. Tatsache ist, dass jetzt niemand mehr sagen kann, dass wir Frauen nicht gut skispringen können . . .

Gönnen Sie sich jetzt einen Urlaub?

Ja, ich möchte jetzt zunächst noch das eine oder andere Wochenende zum Skifahren gehen. Ganz privat. Und im April werde ich dann noch irgendwo in die Sonne fliegen.