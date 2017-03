Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Am Sonntag verlässt Pfarrer Martin David die Kirchengemeinde Oberkochen. Mehr dazu in einem extra Bericht.

6.15 Uhr: Die Bahn meldet aktuell eine 20-minütige Verspätung beim Intercity 2164, der planmäßig um 7.42 in Aalen Richtung Stuttgart abfahren soll. Wer mit dem Regionelexpress um 7.33 Uhr bereits aufbricht, ist nach derzeitigem Stand einige Minuten früher in Stuttgart. Verzögerungen gibt es auf dieser Strecke auch schon ab Ellwangen. Dort hat dieser IC, der um 7.29 Uhr Richtung Aalen abfahren soll, bereits 19 Minuten Verspätung.

6.10 Uhr: Trotz teilweise starker Regenfälle und heftigen Windböen ist es auf den Straßen im Ostalbkreis noch recht ruhig.Im Laufe des Tages sind Sturmböen mit bis zu 70 Km/h zu erwarten. Mehr dazu im Blog von unserem Wettermann Tim Abramowski.

6.10 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Tobias Dambacher und Philipp Zettler fassen alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.