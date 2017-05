Auf geht‘s zum Dankeschön- Tag!

Endlich mal ein lautes „Danke!“ für unsere stillen Helden des Alltags. SchwäPo & VfR laden Helfer, Retter & Ehrenamtler zum Heimspiel gegen den MSV Duisburg ein. Zieht Eure Uniform, Kluft oder Tracht an und kommt am heutigen Samstag ab 12.30 Uhr (Anpfiff: 14 Uhr) in die Scholz-Arena. Wer keine spezielle Kleidung hat, sollte eine Bestätigung des jeweiligen Vereins oder der Organisation mitführen. Treffpunkt: Eingang zur Südtribüne. Um 13.15 Uhr schießen wir vom Rasen aus das größte Gruppenbild der guten Tat.

Zwei Fässer Freibier: Auf die Ehrenamtler, die im Anschluss an den Ehrenamtstag das Aalener Frühlingsfest im Greut besuchen, warten im Festzelt zwei Fässer Freibier.

Schreibt uns kurz eine Botschaft zur Aktion, wenn Ihr den „Dankeschön-Tag!“ mögt und kommen wollt, gerne auch mit Foto – an: redaktion@schwaepo.de