Goldenes Abzeichen für Dr. Hans Börner

Im Mittelpunkt des Abends standen die Ehrungen für 20, 30, 40, 50, 60 und 70 Jahre Mitgliedschaft. Die VLF-Vorsitzende Petra Mayer zeigte sich erfreut, dass so viele ältere Mitglieder des Vereins der Einladung gefolgt waren.

Dem langjährigen Geschäftsführer des Vereins und ehemaligen Leiter des Geschäftsbereiches Landwirtschaft im Landratsamt Ostalbkreis, Dr. Hans Börner, wurde in Anerkennung seiner Verdienste für die Erwachsenenbildung in der Landwirtschaft das Goldene Verbandsabzeichen des VLF-Landesverbandes überreicht. Dr. Börner hatte im März dieses Jahres die Geschäftsführung an seinen Nachfolger Helmut Hessenauer übergeben.