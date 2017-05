Auto kracht in Bäume Unfall am Freitagnachmittag bei Neuler

Neuler. Ein 21-jähriger Ford-Lenker war am Freitag gegen 16.25 Uhr auf der K 3333 von Espachweiler in Richtung Schrezheim unterwegs. In einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dabei übersteuerte er, kam mit seinem Pkw ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Ford rutschte die Böschung hinab und prallte gegen zwei Bäume. Durch den Aufprall wurde der 21-jährige leicht verletzt. An seinem Pkw entstand Totalschaden.

zurück © Schwäbische Post 29.04.2017 12:03