Da muss man hin

Guten Morgen. Bei so viel Sonne sollte man nicht zuhause bleiben. In der Region gibt es viele schöne Ausflugsziele, die sowohl zu kurzen als auch zu ausgedehnten Spaziergängen und Wanderungen einladen.

Doch auch diverse Veranstaltungen stehen auf dem Programm. Hier eine Auswahl:

Bereits um 11 Uhr beginnt an diesem Sonntag, 30. April, die Sonntagsvorlesung unter dem Thema: „Der Tod braucht seine Würde zurück – haben wir die Natürlichkeit des Sterbens verlernt? Das Referat im Torhaus der Volkshochschule in Aalen hält Iris Heßelbach, die Chefärztin der Geriatrie am Ostalb-Klinikum.

Fachsenfeld steht heute ganz im Zeichen der Buches von Eberhardt Looser "Die Ansiedlung der Jenischen im ehemaligen Pfannenstiel". Um 11.30 Uhr ist Buchübergabe im Lindengarten von Schloss Fachsenfeld. Um 14 Uhr beginnt der "Fachsenfelder Tag" auf Schloss Fachsenfeld. Die Schlossstiftung bewirtet und lädt zu Besichtigung des Schlossparks ein.

In Oberkochen veranstalten Handel und Gewerbe einen verkaufsoffenen Sonntag ab 13 Uhr. Das Maibaumfest in der Stadtmitte beginnt bereits um 11 Uhr.

Ein Maifest feiert die Stadtkapelle Bopfingen auf dem Marktplatz. Los geht die Feier mit einem Weißwurst-Frühschoppen in der Schranne am Sonntag um 11 Uhr. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen, ab 19 Uhr eine Maibaum-Hocketse unter dem Motto „Stammtisch der Vereine“ mit Bieranstich durch Bürgermeister Gunter Bühler. Es spielt die Stadtkapelle. Am Montag ist ab 11 Uhr Frühschoppen mit der Jugend der Stadtkapelle Bopfingen,. Um 13 Uhr tritt die Trommlergruppe der Stadtkapelle Bopfingen auf, um 14 Uhr die Minis der Stadtkapelle Bopfingen, um 15 Uhr der Musikverein Kirchheim am Ries. Für Speisen und Getränke sorgt der Förderverein der Stadtkapelle Bopfingen.

Die BigBAAnd spielt um 15.30 Uhr vor dem "Podium" auf dem Aalener Marktplatz. Anlass ist der von der Unesco ausgerufene "Welttag des Jazz". Der Eintritt ist frei.

Die Sangesliebe Bronnen und Umgebung feiert den 1. Mai auch schon an diesem Sonntag. In diesen startet man in Neuler im Festzelt mit einem Frühschoppen um 10 Uhr, der dann nahtlos zum Mittagstisch, Kaffee und Kuchen sowie Vesper übergeht.

Ab 20.30 Uhr wird dann die Partyband „Die Vagabunden“ mit ihrer Stimmungs- und Partymusik die Gäste in die Moianacht führen. Barbetrieb rundet das Festangebot der Sangesliebe ab.

Und natürlich bietet auch das Frühlingsfest auf dem Aalener Greutplatz mit seinem Festzelt und den vielen Fahrgeschäften einen unterhaltsamen Tag. Ulrike Schneider