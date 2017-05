Radfahrer angefahren und geflüchtet

Ein Radfahrer wurde am Samstag um 12.15 Uhr im Kreisverkehr Friedrichstraße/Willy-Brandt-Straße am Berufsschulzentrum in Aalen angefahren. Die Unfallverursacherin flüchtete.

Der 49-jähriger Radfahrer wollte auf dem Radweg die Willy-Brandt-Straße überqueren. Dabei wurde er von einer Pkw-Lenkerin angefahren, die aus dem Kreisverkehr in die Willy-Brandt Straße ausfuhr. Der Radfahrer stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen dunkelblauen VW Golf, 5. Generation, mit Aalener Kennzeichen handeln. Die Fahrerin, die sich noch kurz zu dem Radfahrer umdrehte, wurde vom Geschädigten als dunkelhaarig, ca. 30-40 Jahre alt mit einem schmalen Gesicht, beschrieben. Der Golf müsste Beschädigungen auf der rechten Fahrzeugseite aufweisen. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Aalen erbeten, Tel. (07361) 5240 .