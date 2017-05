Geparktes Auto gerammt

Hüttlingen. Am Samstag gegen 14 Uhr fuhr ein 51-jähriger Pkw-Lenker im Seitsberger Weg aus Unachtsamkeit auf ein geparktes Auto auf. Er hatte dabei so viel Schwung, dass seine 48-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

