Spielautomaten aufgehebelt

Ellwangen. Am Sonntag gegen 4 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einkaufszentrum im Industriegebiet Neunheim ein. Eine Türe im Zulieferbereich wurde hierzu gewaltsam geöffnet. Die Täter gingen zielgerichtet zu mehreren Spielautomaten und hebelten diese auf. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Ellwangen unter Tel.: (07961) 9300 erbeten.

zurück © Schwäbische Post 30.04.2017 12:24