In Crailsheim an 24 Fahrzeugen die Reifen zerstochen 5000 Euro Schaden - Täter sind unbekannt Zwischen Freitag, 19:00 Uhr, und Samstag, 05:00 Uhr wurden im Stadtgebiet von Crailsheim an insgesamt mindestens 24 Fahrzeugen die Reifen zerstochen.

Crailsheim. Die meisten beschädigten Fahrzeuge waren auf dem

Parkplatz beim Klinikum abgestellt. Die Spur der Verwüstung zieht

sich aber weiter in den Hammersbachweg und Pamiersring. Es entstand

Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Weitere Geschädigte oder

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Crailsheim zu

wenden. Tel.: 07951 480-0 .

zurück © Schwäbische Post 30.04.2017 19:00