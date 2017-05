TSB unterliegt in Blaustein Handball, Oberliga Der TSB Schwäbisch Gmünd hat sein Auswärtsspiel gegen den TSV Blaustein mit 32:35 verloren.

Die Handballer um Trainer Michael Hieber haben ihr letztes Auswärtsspiel der Saison verloren. Beim TSV Blaustein unterlagen die Stauferstädter mit 32:35. In der 14. Spielminute waren die Gmünder erstmals mit 9:8 in Führung gegangen und konnten diese sogar in den folgenden Minuten ausbauen. Doch die Hausherren blieben wachsam und erspielten sich zur Pause eine 17:15-Führung. Nach dem Seitenwechsel lagen die TSBler immer wenige Tore im Hintertreffen und konnten letztlich die knappe Niederlage nicht mehr abwenden. Bester Torschütze der Partie war Max Häfner mit neun Treffern. Kommenden Sonntag empfängt der TSB Gmünd im letzten Spiel der Saison den TSV Neuhausen. Spielbeginn in der Gmünder Großsporthalle ist um 17 Uhr.

