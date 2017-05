Radfahrerin muss Pkw ausweichen uns stürzt Unfall am Sonntag in Westhausen

Westhausen. Am Sonntag gegen 20 Uhr fuhr eine 21-jährige Radfahrerin in der Aalener Straße in Westhausen ortsauswärts. Kurz nach der Einmündung zur Deutschordenstraße wollte die Frau nach links abbiegen und ordnete sich hierzu in der Fahrbahnmitte ein. Zu diesem Zeitpunkt kam ihr ein Auto entgegen. Um nicht vom Auto erfasst zu werden, musste sie ausweichen, weshalb sie stürzte. Die Frau wurde leicht verletzt. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

