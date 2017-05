Jugendliche setzen Hecke in Brand In der Maiennacht in Untschneidheim

Unterschneidheim. Am Sonntag gegen 21 Uhr zündeten in der Schubartstraße in Untschneidheim vier bis fünf Jugendliche Klopapier an und steckten es in eine Hecke aus Thujabäumen. Die Hecke brannte zum Teil ab, wodurch Schaden von etwa 6000 Euro entstanden ist. Personen, die Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich direkt mit dem Polizeirevier in Ellwangen in Verbindung zu setzen, Tel. (07961) 9300.

