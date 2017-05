Der Maibaumwettbewerb ist entschieden

Altkreis Aalen. Ein spannender Wettbewerb, einzigartige Maibäume, heftige Diskussion und am Ende dieselben Sieger wie 2016: So könnte man den Maibaumwettbewerb 2017 zusammenfassen. 100 Maibäume waren angemeldet, jeder einzelne wurde von der Jury begutachtet und bewertet. Drei Teams waren seit dem frühen Morgen unterwegs. In der Liederhalle in Hofen traf man sich dann, um die Sieger zu küren. Absolut Spitze ist das Exemplar, das die Maibaumfreunde in Aufhausen zeigen. Die Ortschaft ist seit Jahren immer vorne mit dabei, hat schon mehrfach den Jurypreis gewonnen und war mehrfach Sieger bei den großen Ortschaften. Ein herrlicher Baum, die Rinde filigran bearbeitet und der Stamm wie mit der Drechselmaschine geschnitzt. Fast schon eine Klasse für sich. Dahinter hat die Jury zwei gleich gute Maibäume gesetzt: Kirchheim und Elchingen, beide herrlich gestaltet, sind beide zweiter. An vierter Stelle folgt Rainau-Buch, an fünfter Rosenberg ( Mitte).

Bei den kleinen Ortschaften liegen die ersten drei noch näher beieinander. Knapp eine Stunde diskutierten die Jurymitglieder, zeigten Aufnahmen der einzelnen Maibäume herum, verglichen Details. Am Ende siegte Himmlingen, wo das Motto "Die Milch machts", mit feinen Schnitzereien und einer landwirtschaftlichen Miniatur einschließlich lebender Tiere umgesetzt war. Den 2. Platz teilen sich Hummelsweiler (Thema Martin Luther) und Holbach (Thema Holz und Wald). Auf dem 4. Platz landete Unterwilflingen, auf dem 5. Dossingen.

Die Jury konnte sich nicht auf einen Jurypreisgewinner einigen, deshalb gibt es dieses Jahr zwei: Rotenbach, wo der späte Wintereinbruch Thema ist und der gesamte Maibaum eine gestrickte Hülle hat und Dambach, wo der Baum mit Pferden aus dem Wald geholt wurde und das dabei zerbrochene Rad zum Thema gemacht wurde.

Die Entscheidung für den besten Kinderbaum war schnell getroffen: In Reichenbach wurde der herrlich gestaltete Kinderbaum von Unbekannten in der Nacht zum Sonntag umgesägt, die schöne Miniaturlandschaft verwüstet. Eine völlig sinnlose und richtig gemeine Aktion. Aber die Familien ließen sich nicht entmutigen und bauten alles noch einmal auf. So gut, dass die Jury Darin den Siegerbaum sah.