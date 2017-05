Tödlicher Fahrzeugzusammenstoß Ein schwerer Unfall mit anschließendem Brand forderte am ersten Mai ein Menschenleben und vier Verletze.

Symbolbild

Crailsheim. Am Montag gegen 9 Uhr befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Auto die Landesstraße von Crailsheim in Richtung Westgartshausen. In einer leichten Rechtskurve geriet er mit seinem Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache vollständig auf die Gegenfahrbahn. Die hier entgegen kommende 54-jährige Autofahrerin wich daraufhin nach links aus, um eine Kollision zu verhindern. Der 40-Jährige erkannte offenbar sein Fehlverhalten und lenkte plötzlich wieder auf seine Fahrbahnseite zurück. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls drehten sich beide Fahrzeuge und kamen jeweils neben der Straße zum Endstand. Das Auto des 40-Jährigen geriet nach dem Unfall in Brand. Sowohl der 40-Jährige als auch sein 38-jährige Beifahrer wurden schwer verletzt und konnten durch Ersthelfer aus dem Auto geborgen werden, bevor es in Vollbrand geriet. Der 38-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort verstarb er in den Nachmittagsstunden an seinen erlittenen Verletzungen. Alle vier Insassen im Auto der 54-Jährigen kamen verletzt ins Krankenhaus. Die 54-Jährige, ihre 31-jährige Beifahrerin und ein Kind wurden schwer, ein weiteres Kind leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 21 000 EUR. Vom Rettungsdienst waren vier Rettungswagen und ein Notarztwagen vor Ort. Die Feuerwehr Crailsheim war mit 5 Fahrzeugen und 33 Mann im Einsatz.

zurück © Schwäbische Post 02.05.2017 08:23

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte