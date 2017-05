Einbruch in Tankstelle Die Polizei bittet um Hinweise zu den Zigarettendieben

Hüttlingen. In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in eine Tankstelle in der Wasseralfinger Straße eingebrochen worden . Der Einbruch wurde bei Geschäftsöffnung am Montagmorgen entdeckt. Die Einbrecher entwendeten Zigaretten in großer Zahl und etwas Wechselgeld. Bislang liegen keine Täterhinweise vor, die Polizei in Wasseralfingen bittet unter Telefon (07361) 97960 um entsprechende Hinweise.

