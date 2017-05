Gutachen und Radverkehr Verkehr Hirschbach, Pelzwasen, Radeln in der Beinstraße im Ausschuss.

Aalen. Der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung trifft sich am Donnerstag, 4. Mai, um 15 Uhr zum Vor-Ort-Termin an der Ecke Beinstraße/Bahnhofstraße. Dabei geht es um künftige Radwege in der Beinstraße/Bahnhofstraße. Gegen 15.45 Uhr wird die Sitzung im Rathaus fortgesetzt. Auf der Tagesordnung unter anderem: Verkehrsuntersuchungen Weststadt, im Hirschbach und Pelzwasen und das „Parkhaus Ostalbklinikum“.

