Hasserfüllte Schmiererei Polizei Täter sprühen fremdenfeindliche Parolen. Polizei ermittelt.

Aalen-Hofen. Auf die Hauswand einer Firma in der Knappenstraße wurden zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen fremdenfeindliche Parolen gesprüht. Neben der Sachbeschädigung machte sich der Täter auch strafbar durch die Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Die Tat gehört laut Polizei sicher in die Serie von ähnlichen Schmierereien und stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit vom selben Täter oder derselben Gruppe. Die Polizei ist stark an Hinweisen aus der Bevölkerung interessiert und nimmt Hinweise bei der Polizei Wasseralfingen unter Tel. (07361) 97960 entgegen.

