Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Das Um-Welthaus Aalen hat zwei neue Gesichter, die sich dort im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes engagieren.

8.45 Uhr: Elf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Aalen sind am Dienstagabend umsonst ins Weidenfeld ausgerückt: Eine defekte Verteilerdose hatte zu einem Fehlalarm geführt.

8.35 Uhr: Einbrecher sind in die Schul-Mensa des Hariolf-Gymnasiums eingestiegen.

8.10 Uhr: Das Jugendschöffegericht in Ellwangen tagt heute ab 9 Uhr im Prozess gegen die mutmaßlichen Fahrraddiebe, die in Aalen 60 Räder gestohlen haben sollen.

Buntes Programm für Groß und Klein ist heute auf dem Aalener Frühlingsfest geboten: Ab 13 Uhr startet der Kinder- und Familientag mit vielen Aktionen und ab 19 Uhr steigt im Festzelt die Student-Night.

Für Bürger, die sich für den vierstreifigen Ausbau der B 29 im Bereich Baiershofen und Immenhofen informieren möchten, finden heute Vor-Ort-Termine mit Landrat Klaus Pavel statt. Treffpunkt ist um 17 Uhr beim Anwesen Spagenweg 3 in Baiershofen.

7.45 Uhr: Laut der Stuttgarter Zeitung können Hundebesitzer in Plüderhausen und Umgebung wieder beruhigt mit ihrem Liebling spazieren gehen: Die angeblichen Giftköder hätten sich als Schlachtabfälle entpuppt.

7.35 Uhr: Viel Geduld brauchen Autofahrer inzwischen auch auf der B 29 Zwischen Böbingen und Essingen. Dort geht es nur noch stockend voran.

7.30 Uhr: Achtung liebe Autofahrer: Auf der B 29 zwischen dem Abzweig nach Ellwangen und der Autobahnanschlussstelle Aalen/Westhausen staut sich der Verkehr.

7.25 Uhr: Invasion der Waschbären: Nach Auskunft des Landesjagdverbandes würden die Tiere landesweit im Ostalbkreis mit am häufigsten vorkommen. Das berichtete aktuell der SWR.

7.15 Uhr: Beim Brand der Lobenhausener Mühle bei Crailsheim soll die Feuerwehr unglücklich agiert haben, wodurch kontaminiertes Löschwasser in die Jagst gelangte, berichtet das Hohenloher Tagblatt. Nach Auskunft der Zeitung, scheiterte vergangene Woche ein Vergleichsversuch vor dem Ellwanger Landgericht. Dort klagen Angelvereine und Fischereiverpächter derzeit auf 650.000 Euro Schadenersatz.

6.40 Uhr: Auf den Schienen läuft ebenfalls alles nach Plan. Die Bahn meldet keine Verspätungen.

6.35 Uhr: Noch rollt der Verkehr auf der B 29. Stockend geht es dagegen rund um die Auffahrt auf die A 7 bei Westhausen voran. Aufgrund einer Baustelle auf der A 7 kommt es zudem in Richtung Ulm zwischen Ebnat und Heidenheim zu leichten Verkehrsbehinderungen. Aufgrund von Fahrbahnerneuerungen ist die Anschlussstelle Aalen/Oberkochen bis zum 20.05.2017 gesperrt.

6.20 Uhr: Auch heute muss der Regenschirm eingepackt werden: Das Wetter bleibt am heutigen Mittwoch und die kommenden Tage weiterhin unbeständig.

6.10 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem regnerischen Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz und bündig, was zum Start in diesen Tag wichtig ist. Nadja Kienle fasst für Sie alles rund um Verkehr, Wetter und wichtige Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.