Wechselhaft wird es auch am Mittwoch

Der Mai ist gerade mal zwei Tage alt, allerdings wurde schon fast die Hälfte des Niederschlagssolls für den Monat erreicht. Im Raum Aalen fielen bis Dienstagmittag fast 40 Liter pro Quadratmeter (Menge für den gesamten Mai: Rund 80 Liter).



Am Mittwoch ändert sich beim Wetter nicht viel: Es können sich den ganzen Tag über teils kräftige Schauer bilden, dazwischen zeigt sich aber auch mal für längere Zeit die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 15 Grad. Die 12 Grad gibts wieder auf dem Härtsfeld, 13 werden es rund um Ellwangen, 14 gibt es in Wasseralfingen. Am wärmsten wird es in Schwäbisch Gmünd.



Am Donnerstag wird das Wetter ähnlich. Ab Freitag wird es dann langsam etwas freundlicher und auch wärmer.

Ein Monat der Extreme

Der April startete frühsommerlich warm, doch zur Monatsmitte präsentierte er sein anderes Gesicht. Der April 2017 zeigte uns e indrucksvoll, was er alles drauf hat.

Die erste Dekade brachte uns viel Sonnenschein und teilweise schon frühsommerliche Temperaturen. Der Spitzenwert lag bei 24,5 Grad, ab 25 Grad spricht man offiziell von einem Sommertag. Wer dachte, dass der April bis Monatsende so weitermacht, sollte enttäuscht werden. Bis Monatsmitte war es zwar insgesamt noch freundlich, doch die Temperaturen lagen nur noch bei 14 bis 18 Grad. Bis zum Ende der zweiten Dekade gesellte sich dann noch Polarluft dazu. Außerdem gab es April-Wetter wie aus dem Lehrbuch: Regen-, Schnee-, und Graupelschauer. Dazu sanken die Werte nachts teilweise tief in den Keller. Am 20. April lag die Tiefsttemperatur bei -5,5 Grad. Rund um Schwäbisch Gmünd war es teilweise sogar noch etwas kälter. Auch die letzten zehn Tage des Monats brachten keine wesentlichen Änderungen beim Wetter. Mit nur wenigen Ausnahmen setzte sich das April-Wetter fort, oberhalb 700 Meter gab es sogar nochmals eine acht bis zehn Zentimeter dicke Sc hneedecke. Dafür verabschiedete sich der Monat aber mit viel Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen.

Der April war gut ein Grad zu kalt, zu nass und zu trüb (der erste Monat in diesem Jahr).