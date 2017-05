Einbruch in Schul-Mensa

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen sind unbekannte Täter in die Mensa des Hariolf-Gymnasiums in der Berliner Straße in Ellwangen eingebrochen. Im Gebäude versuchten die Täter mehrfach, die Türe zur Küche aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang.

Die Einbrecher hebelten daraufhin einen Rollladen auf und stiegen in die Mensa ein. Hier entwendeten sie aus zwei Geldkassetten etwas Bargeld und verließen den Tatort wieder. Bei dem Einbruch richteten die Täter einen Schaden an, der auf rund 3000 Euro geschätzt wurde.

Hinweise auf die Täter und Beobachtungen in der Tatnacht rund um den Tatort bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961/9300, melden.