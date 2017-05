Defekte Verteilerdosen löst Feuerwehralarm aus

Mit elf Einsatzkräften ist die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Dienstagabend zu einem vermeintlichen Brand im Weidenfeld ausgerückt. Eine Zeugin hatte gegen 20.45 Uhr der Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass in der Blezingerstraße eine Hecke brennen würde. Schnell stellte sich heraus, dass der aufsteigende Rauch durch eine defekte Verteilerdose am Neubau des Industrie- und Bildungszentrums ausgelöst worden war.

Ein Schaden ist dabei nicht entstanden. Das Stromnetz wurde bis zur Beseitigung der Mängel im Bereich der Zufahrt abgeschaltet.