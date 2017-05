Besenwirtschaft im Köpplegarten

Besenwirtschaft Bereits zum vierten Mal findet im Köpplegarten in Ebnat, in der Bürgerstraße 13 der Mostbesen statt. Slowfood ist hier an den folgenden Wochenenden angesagt. Gekocht wird auf dem alten Holzherd. 4. bis 7. Mai, 11. bis 14. Mai und 18. bis 21. Mai, jeweils Donnerstag bis Samstag ab 17 Uhr; sonn- und feiertags ab 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Foto: privat

