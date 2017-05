Kriminalität Geparktes Auto gestohlen

Aalen. Autodiebstahl am hellichten Tag: In der Kernerstraße wurde am Mittwochvormittag ein dort abgestellter grauer Pkw Nissan Micra gestohlen. Die Tatzeit liegt laut Polizei zwischen 9.15 Uhr und 11.15 Uhr. Am Auto waren die Kennzeichen AA-SL 5368 angebracht. Die Beamten hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer am Tatort Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Diebstahl in Verbindung zu bringen sind oder wer das Fahrzeug nach 9.15 Uhr fahren sah, wird gebeten, sich unter Telefon (07361) 5240 mit der Polizei in Aalen in Verbindung zu setzen.

