Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Liebesgruß mit Maibaum . Ein hübsches Foto von einer Leserin.

7.30 Uhr Der Ärztemangel verschlimmert sich, wie die Heidenheimer Zeitung berichtet. AOK legt neue Zahlen vor.

6.56 Uhr: Integration durch Aufklärung. Internationalen Frauentreff erläutert muslimischen Frauen die Osterbräuche.

6.22 Uhr: Das Wetter bleibt weiterhin unfreundlich und wechselhaft. Mehr in unserem Wetter-Blog mit Tim Abramowski.

6.12 Uhr: Die deutsche Bahn meldet keine größeren Verspätungen. Alle Anschlusszüge werden erreicht.

6.05 Uhr: Auf den Straßen geht es aufgrund des teilweise starken Nebels etwas langsamer zu. Ansonsten sind noch keine größeren Verkehrsstörungen gemeldet. Zwischen Klaffenbach Richtung Welzheim gibt es stockenden Verkehr.

6.03 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Philipp Zettler fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.