Neblig und wechselhaft

Die gute Nachricht gleich vorab: Am Samstag wird es für lange freundlich und frühlingshaft warm. Da der Mai dieses Jahr wohl (noch) keine Lust auf einen längeren Abschnitt mit schönem Wetter hat, erreichen uns am Samstagabend beziehungsweise in der Nacht zu Sonntag schon wieder neue Schauer.Schauer ist auch das Stichwort für den Donnerstag: Diese können sich den ganzen Tag über bilden, dazwischen zeigt sich aber auch für längere Zeit die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 bis 16 Grad. Die 13 Grad gibts in Ebnat, 14 werden es rund um Ellwangen, 15 in Aalen und am wärmsten wird es rund um Schwäbisch Gmünd.Am Freitag gibt es einen Mix aus Sonne und teils dichten Wolken, es sind nur noch wenige Schauer unterwegs.

Mehr im Video mit Wetterexperte Tim Abramowski.