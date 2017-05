Einbruch in Discountmarkt Diebe erbeuten 400 Packen Zigaretten

Symbolbild

Aalen. In der Gartenstraße ist in einen Gartendiscounter eingebrochen worden. Die Täter richteten einen Sachschanden von rund 4000 Euro an und erbeuteten rund 400 Päckchen Zigaretten. Der Einbruch erfolgte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Die Polizei in Aalen nimmt Beobachtungen, die in der Tatnacht rund um den Tatort gemacht wurden, unter der Telefonnnummer (07361) 5240 entgegen.

