Unfallflucht mit hohem Fremdschaden Fahrer rammt Auto beim Ausparken.

Symbolbild

Aalen. Vermutlich beim Ausfahren aus einer Parklücke beschädigte am Mittwochabend ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker einen in der Stuttgarter Straße geparktes Auto. Der zwischen 18.10 Uhr und 18.35 Uhr angerichtete Sachschaden am Auto beläuft sich auf circa 5000 Euro. Trotz des heftigen Anpralls und des dabei verursachten hohen Fremdschadens, kümmerte sich der Unfallverursacher nicht um die Wiedergutmachung, sondern flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen und erbittet unter der Telefonnummer (07361) 5240 Hinweise. Unfallzeugen und Personen, die ein Auto mit frischen Beschädigungen sehen oder gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Aalen in Verbindung zu setzen.

zurück © Schwäbische Post 04.05.2017 09:05

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte