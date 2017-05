Himmelreich-Team braucht dringend Helfer

Aufs Himmelreich wandern und danach im Naturfreundehaus ein Göggele mit Kartoffelsalat? Was für die einen Vergnügen ist, macht den andern Arbeit. Und diese Arbeit wollen immer weniger Menschen in ihrer Freizeit absolvieren, sagt Ute Metzger Vorstand vom Verein des Naturfreundehauses.

Seit Jahren werde es schwerer, Freiwillige zu finden, die mittwochs und am Wochenende die Dienste übernehmen. „Wir können immer nur in Halbjahresschritten vorausplanen“, macht Ute Metzger deutlich. Vergangenen Dezember wurden die Dienste fürs erste Halbjahr 2017 verteilt. Schon damals war es knapp, aber es hat gereicht.

Gestiegene Ansprüche der Gäste

Jetzt am Mittwoch ging es um das zweite Halbjahr. Es sei eine komplett neue Gruppe dazugekommen, freut sich Ute Metger. Die Dienste seien also bis Ende des Jahres gesichert. Allerdings mit Einschränkungen. Ausgerechnet in der Ferienzeit, nämlich drei Wochen im Juli und vier Wochen im August, müsse das Naturfreundehaus geschlossen bleiben. Weil sich nicht genügend Helfer für diesen Zeitraum gefunden hätten. Das liege daran, dass sich das Team vermehrt auf Berufstätige stützen müsse. „Die sind dann halt nicht so flexibel“, sagt Ute Metzger. Sie sei aber froh „über jede helfende Hand“.

Derzeit gebe es drei feste Gruppen, einschließlich der „Mittwochsgruppe“ und dazu Teams, die spontan einspringen. Zum Beispiel die Mitglieder des Heubacher Boule-Clubs.

Göggele brauchen 25 Minuten

Neben der nachlassenden Bereitschaft, im Hüttendienst mitzumachen, stellt Ute Metzger eine veränderte Erwartungshaltung der Besucher fest. „Früher waren wir ein reines Wanderheim, heute spüren wir, dass die Ansprüche gestiegen sind“, sagt sie.

Sie bittet die Gäste, sich bewusst zu sein, dass die Dienstschiebenden keine Gastro-Profis seien. Und ein Göggele nun einmal 25 Minuten brauche, da seien Wartezeiten eben normal. Außerdem gebe es im Naturfreundehaus keine Fertigsalate. „Wir machen alles selbst und frisch“, betont Ute Metzger.

Wer helfen will, meldet sich bei Ute Metzger unter (07173) 6264.

Mehr Informationen, den aktuellen Dienstkalender und die Öffnungszeiten gibt es im Internet unter http://naturfreundehaus-himmelreich.com.