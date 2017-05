Unbekannte knacken Parkautomaten Hoher Sachschaden auf einem Parkplatz in Heidenheim Unbekannte haben in Heidenheim Parkautomaten aufgebrochen, um an Geld zu kommen. Dabei verursachten sie 10.000 Euro Sachschaden.

Heidenheim. In der Nacht zum Mittwoch, so die Polizei, waren die Täter auf dem Parkplatz am Hugo-Rupf-Platz. Dort stehen Kassenautomaten für die Parkenden. Die Unbekannten brachten zwei Automaten auf, um an das Geld zu kommen. Weil sie dabei so brachial vorgingen, verursachten die Täter Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Die Automaten sind nicht mehr zu gebrauchen. Die Ermittler der Heidenheimer Polizei hoffen jetzt auf Hinweise von Zeugen. Wer Verdächtiges gesehen hat wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr.

(07321) 3220 zu melden.

zurück © Schwäbische Post 04.05.2017 15:55

