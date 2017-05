Frontalzusammenstoß auf der B 29 bei Schwäbisch Gmünd















Unfall Ein Opelfahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der B 29 am Ortsausgang von Schwäbisch Gmünd Richtung Aalen, mit einem entgegenkommenden 40-Tonner zusammengestoßen. Der Mann wurde eingeklemmt. Der 42-Jährige war gegen 14.15 Uhr auf der Aalener Straße stadtauswärts unterwegs und wegen einer Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei stieß der Opel seitlich versetzt mit dem Silozug eines 59-Jährigen zusammen. Nach dem Zusammenstoß prallte der Lkw gegen die Leitplanke und kam dort zum Stehen. Der Opelfahrer wurde in sein Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf circa 75 000 Euro. Die B 29 war aufgrund des Unfalls mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Foto: jps

