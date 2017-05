Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Rainer Pryzwara ist zum neuen Rektor der Hochschule Heidenheim gewählt worden.

6.40 Uhr: Schon mal in einem Lachclub gewesen? Am Sonntag ist Weltlachtag. Die KKH informiert über die positive Wirkung des Lachens.



6.17 Uhr: Neblig am Morgen. Aber es wird freundlicher. Der Samstag wird der wärmste Tag der Woche. Mehr zum Wetter in unserem Wetter-Blog mit Tim Abramowski.

6.10 Uhr: Auch die Bahn kommt heute pünktlich. Keine Verspätungen gemeldet.

6.08 Uhr: Trotz geringen Nebels sind die Straßen ruhig. Bis jetzt sind keine Störungen gemeldet.

6.03 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Philipp Zettler fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.